Политика Трамп пообещал в течение недели сделать историческое заявление о редкоземельных элементах

2025-03-05 11:28

Соединенные Штаты намерены нарастить добычу редкоземельных элементов, заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к совместной сессии Конгресса США.



"Позже на этой неделе я также предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", - сказал он.



Трамп заявил, что США ведут работу "над гигантским газопроводом на Аляске, одним из крупнейших в мире", партнерами по проекту могут стать Япония, Южная Корея и другие страны, а инвестиции могут составить "триллионы долларов".



По его словам, его команда унаследовала от предыдущей администрации Джо Байдена "экономическую катастрофу и кошмар инфляции".



"Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличению стоимости продуктов питания и сделала самые необходимые в жизни вещи недоступными для миллионов и миллионов американцев", - сказал он, отметив, что борется с этим и "пытается исправить причиненный вред".



Такие материалы, как графит, литий, уран и 17 химических элементов, известных как редкоземельные, имеют решающее значение для экономического роста и национальной безопасности.



Они необходимы для производства электроники, технологии чистой энергии, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.