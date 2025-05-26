ВОЙНА В Украине Сегодня Нидерланды отправят Украине последнюю партию обещанных истребителей F-16

2025-05-26 13:32

Министр обороны страны Рубен Брекельманс заверил, что 26 мая Нидерланды отправят Украине последний из 24 обещанных F-16. Об этом он сообщил в эфире программы WNL op Zondag на телеканале NPO 1.

"Это означает, что все 24 F-16 вскоре будут в Украине", - отметил министр.

Его заявление прозвучало после очередных российских авиаударов по Украине, в результате которых погибли как минимум 12 человек. По словам Брекельманса, бункерный не демонстрирует никакого намерения прекращать агрессию или вести серьезные переговоры о прекращении огня.

Министр также подчеркнул важность давления на россию и максимальной поддержки Украины. Помимо переданных самолетов, Нидерланды также обучают украинских пилотов и техников, а также делятся военными доктринами для приближения ВСУ к стандартам НАТО.

Отдельно Брекельманс подтвердил участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Гааге 24 июня. По его словам, предполагается также участие президента Украины Владимира Зеленского. Встретятся ли Трамп и Зеленский в Гааге пока неизвестно.

Первые самолеты прибыли в Украину в октябре 2024 года.