Мир Польша заказала для своей армии более сотни новейших боевых машин пехоты Borsuk

2025-03-29 14:36

В Министерстве обороны Польши подписали исполнительное соглашение на производство первых 111 боевых машин пехоты Borsuk для польской армии, сообщает RMF24.

Министр обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, во время подписания соглашения отметил, что это "событие десятилетия". И действительно, Borsuk - первый боевой транспорт, разработанный и изготовленный с нуля в Польше для потребностей польской армии.

Контракт на 6,5 миллиарда злотых предполагает поставку 111 машин совместно с логистическим и учебным пакетом. Поставки начнутся уже в этом году и продлятся до 2029 года.

Министр акцентировал, что Borsuk - это не только уникальный проект для Польши, но и имеет перспективу экспорта в другие страны-союзники.