ВОЙНА В Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги изменений на фронте за месяц

2025-04-01 08:24

Главными задачами для украинской армии остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях фронта. За месяц были достигнуты успехи на Покровском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Телеграм.

"Благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в оперативной зоне ОТГ Донецк, противник сосредоточивает основные наступательные усилия, однако фактически буксует на месте", – написал он.

Сырский отметил, что Силы обороны там, где это возможно, применяют тактику активной обороны, на некоторых участках фронта продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника.

Также главком ВСУ подвел итоги огневого поражения сил противника за март.

"С начала марта артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тыс. огневых задач, операторы БПЛА – более 81,7 тыс. боевых специальных задач, включая 158 поражений средствами DeepStrike", - рассказал он.

Сырский заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам – комплектованию подразделений и восстановлению их боеспособности, формированию новых армейских корпусов, логистики и ремонта военной техники и т.д. и определил задачи на апрель.

Он обратил внимание на необходимость увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ.

"Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом. Подчеркнул необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого направления зависит сохранение жизни наших воинов", – отметил главком.

Он также отметил, что уже был оптимизирован курс базовой общевойсковой подготовки и введен адаптивный период для новобранцев.

"БЗВП и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты – в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако еще есть над чем работать. Стоит достигать высших стандартов подготовки", – указал Сырский.

Также было рассмотрено вопрос удержания и подготовки вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышения защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники.