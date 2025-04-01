ВОЙНА В Украине Нидерланды профинансируют полумиллиардный проект по разработке беспилотников для Украины

2025-04-01 10:26

Нидерланды профинансируют масштабный проект по разработке беспилотников для Украины. На эти цели будет выделено 500 млн евро, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Указано, что об этом объявили министр Рубен Брекельманс и государственный секретарь Гийс Туйнман, которые на днях находились с визитом в Украине. Они посетили город Днепр после масштабной атаки рашистов на город, а также штаб на восточном фронте, поговорили с командующим армией о текущей ситуации на фронте и необходимой поддержке.

В министерстве сообщили, что всего Нидерланды предоставляют 2 млрд евро ускоренной поддержки.

"Представляется особо важным объявить, что мы предоставляем Украине 2 млрд евро в виде ускоренной помощи, которая включает проект беспилотников стоимостью 500 млн евро. Эти беспилотники способны изменить ситуацию на поле боя и, несомненно, являются спасением для людей. Во время своего недавнего визита в Нидерланды министр Умеров просил предоставить именно их. Крайне важно, что подобную поддержку мы можем пообещать предоставить уже сейчас. А это в свою очередь укрепляет позиции Украины не только на фронте, но и за столом переговоров", - заявил Брекельманс.