ВОЙНА В Украине Война в Украине: Офис Генпрокурора раскрыл данные по погибшим и пострадавшим детям

2025-04-15 12:27

Вражеские войска с начала полномасштабного вторжения убили в Украине 618 детей. Об этом информирует Офис Генпрокурора.

"Более чем 2502 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на  апрель 2025 года по официальной информации ювенальных прокуроров 618 детей погибли и более 1884 получили ранения различной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 638, Харьковской - 480, Херсонской - 203, Днепропетровской - 228, Киевской - 136, Запорожской - 170, Николаевской - 118, Сумской - 132.

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Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня 2025-04-15 11:30
Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ 2025-04-15 08:24