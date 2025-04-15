ВОЙНА В Украине Война в Украине: Офис Генпрокурора раскрыл данные по погибшим и пострадавшим детям

2025-04-15 12:27

Вражеские войска с начала полномасштабного вторжения убили в Украине 618 детей. Об этом информирует Офис Генпрокурора.

"Более чем 2502 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на апрель 2025 года по официальной информации ювенальных прокуроров 618 детей погибли и более 1884 получили ранения различной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 638, Харьковской - 480, Херсонской - 203, Днепропетровской - 228, Киевской - 136, Запорожской - 170, Николаевской - 118, Сумской - 132.