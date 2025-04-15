Экономика В этом году в Украине заметно уменьшилась сумма наличных, которые находятся в обращении

2025-04-15 13:35

Сумма наличных, находившихся в обращении, с начала года, по состоянию на апрель, уменьшилась на 2,1%, или на 17,3 млрд грн, и составила 805,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что уменьшение наличных в обращении связано с сезонными факторами - традиционно в первом квартале года происходит изъятие из обращения наличных, которые были выпущены в прошлые периоды. Больше всего сейчас в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет - номиналом 10 копеек (26,8% и 27,7% от общего количества в обращении соответственно).

Наименьшее число в наличном обращении банкнот 50 гривен (снижение 4,4%).

По данным НБУ, динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первый квартал 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении увеличилось на 3% и 5,4% соответственно, по сравнению с началом этого года.