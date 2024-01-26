Экономика В ЕС ЗАПРЕТЯТ ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЕВРО

2024-01-26 21:36

Совет и парламент ЕС 18 января заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ЕС будет установлен максимальный лимит в размере 10 000 евро для платежей наличными.

Отдельные страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку. Решение о введении лимита должны будут утверждать национальные правительства.

Финансовые организации (такие как банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговцы) должны будут идентифицировать и проверять личности людей, которые совершают "случайные операции" с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро.

Продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила среди прочего будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Будут применяться меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро и более в криптовалюте.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года.

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