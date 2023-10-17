Экономика Каких банкнот и монет сегодня больше всего в обращении - НБУ раскрыл свои данные

2023-10-17 09:24

В наличном обращении по состоянию на октябрь 2023 года больше всего банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что меньше всего в наличном обороте банкнот находится номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами.

Среди оборотных монет меньше номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

Также сообщается, что на одного жителя Украины приходилось 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

По данным Нацбанка, находившаяся в обращении в Украине сумма наличных с начала года выросла на 11,8 млрд грн или на 1,6% - до 727,9 млрд гривен. При этом за девять месяцев текущего года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.