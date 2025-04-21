ВОЙНА В Украине Украина на фоне возможного сокращения помощи США в разы увеличивает производство ключевого оружия

2025-04-21 14:39

Украина на фоне возможного сокращения американской помощи активизирует производство ключевого оружия в войне – артиллерии. Этому также способствуют европейские инвестиции. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что по мере того, как будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники напрямую инвестируют в артиллерию украинского производства, в частности, в самоходные артиллерийские установки Богдана. Производство этих установок резко выросло во время войны с рф – с шести единиц в месяц в 2023 году до более 20 в 2025 году.

По словам одного из европейских чиновников, все больше стран выбирают модель инвестирования в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, что является более быстрым решением, поскольку запасы Европы истощаются после многих лет оказания помощи Киеву.

Чиновник также отметил, что эта стратегия позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для проверки оружия, например, беспилотников, в которых у них нет достаточного опыта.

"Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат", - сказал европейский чиновник.

Как пишет издание, несмотря на рост количества беспилотников на фронте, артиллерия остается важной частью конфликта. В отличие от беспилотников, артиллерийские системы способны более эффективно подавлять траншейные операции, останавливать штурмы и уничтожать врага.