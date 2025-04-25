ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский впервые заявил, что Украина готова к переговорам и большому компромиссу

2025-04-25 13:30

Украина готова к переговорам с российскими военными преступниками. И это уже является большим компромиссом со стороны нашего государства. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров в Претории.

По его словам, первым шагом к переговорам о мирном урегулировании войны должно быть полное и безусловное прекращение огня. И на это россия не соглашается.

"Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах, по которым вы задаете вопросы. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, живьем похоронено много детей и взрослых. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня – с террористами, которые все это устроили на нашей земле, – это большой компромисс", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина как никто в мире заинтересована в окончании этой войны. Поэтому все мирные инициативы важны и могут иметь место, но они все должны начинаться с полного безусловного прекращения огня.

"Все на это соглашаются, кроме российской федерации", – подчеркнул президент.

Зеленский выразил надежду, что США все-таки смогут сильнее надавить на Россию, чтобы в итоге добиться полного прекращения огня.

"Трамп и США сказали, что если одна из сторон не согласится на полное прекращение огня и на другие дополнительные шаги, которые приближают стороны к окончанию войны, будут сильные шаги вперед, включая санкционные", – отметил он.