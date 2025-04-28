ВОЙНА В Украине Дуда заявил, что Польше крайне выгодно, чтобы война в Украине закончилась справедливым миром

2025-04-28 10:27

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа на похоронах Папы Римского Франциска имела особый дух, который вдохновит на новые идеи для завершения войны. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Polsat News.

"Я надеюсь, что там царит особый дух, который может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самое главное - это интересы Польши и поляков", - сказал он.

Дуда подчеркнул, что Польше и полякам выгодно, чтобы "эта война закончилась справедливым миром".

"В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию мира, чтобы мы могли действительно мирно развиваться, не боясь подвергнуться нападению", - отметил он.