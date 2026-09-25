Політика Сі Цзіньпін в США: головні заяви лідера КНР на зустрічі з Дональдом Трампом

2026-09-25 08:23

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив в Вашингтоні, що найближчим часом до США прибудуть дві панди — Пін Пін і Фучуань.

Велика панда завжди була символом дружби між китайцями та американцями.

Головні заяви Сі в США:

▪️Я готовий разом із Трампом спрямовувати відносини Китаю та США стабільним курсом;

▪️Наші країни несуть історичну відповідальність за розвиток людства;

▪️Китай і США виграють від співпраці та обидві сторони програють від конфронтації. Конкуренція має бути здоровою та залишатися в розумних межах;

▪️Наші військові повинні підтримувати регулярний діалог і вдосконалювати механізми запобігання кризам;

▪️Китай і США є лідерами у сфері ШІ. Штучний інтелект має залишатися під контролем людини та служити людям;

▪️Під час Другої світової війни китайці й американці пліч-о-пліч боролися проти фашистської агресії, і обидві країни пам’ятають цю історію;

▪️Китай запросить 100 тисяч молодих американців відвідати країну для обміну досвідом та навчання протягом найближчих п’яти років;

▪️Давайте й надалі зміцнювати дружні зв’язки між нашими народами та разом працювати над побудовою кращого світу.