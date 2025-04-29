Политика Сенатор-республиканец заявил, что попытка снова обмануть Трампа будет стоить бункерному жизни

2025-04-29 09:25

Сенатор Джон Кеннеди в эфире Fox News Sunday призвал к усилению давления на россию из-за того, что она не соблюдает обещания. США должны быть готовы сделать рф "кормом для рыб", считает он.

Кеннеди выразил жесткую критику в адрес российского диктатора и его действий в отношении США и Украины. В частности, он обратил внимание, что хозяин кремля нарушил все обещания, которые он давал бывшему президенту Дональду Трампу, и теперь пытается сохранить всю территорию, которую захватил во время агрессии.

"Он отказался от всех обещаний, которые дал президенту Трампу. Его последнее предложение - это, ну, ничего. Он хочет сохранить всю захваченную территорию", - подчеркнул американский политик.

По его словам, путин стремится ограничить возможность Украины вступить в НАТО и хочет, чтобы США и Европа прекратили поддержку Украины.

Кеннеди раскритиковал путина за то, что последний не уважал Трампа и не признавал его лидерства. Сенатор также заявил, что "мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб".

Сенатор подчеркнул важность четкого ответа на действия кремля для восстановления стабильности в Украине и международной безопасности.

Кеннеди считает, что для прекращения войны россия должна понести серьезную ответственность, и настаивает на том, что Европа также должна взять на себя большую часть финансовой ответственности.