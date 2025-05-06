ВОЙНА В Украине Четвертый год войны! В Украине резко выросло число легальных миллионеров

2025-05-06 14:45

Количество граждан, которые задекларировали доходы свыше 1 млн гривен в 2024 году, увеличилось на 6,6 тыс. - до 17 тыс., что на 63,4% превышает показатель 2023 года (10,4 тыс.). Об этом сообщил глава Налоговой службы Украины Руслан Кравченко в Telegram.

"Всего более 17 тыс. человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен. В целом миллионеры задекларировали доход в сумме 253,6 млрд гривен, к уплате определено 8,7 млрд гривен налоговых обязательств. А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет - свыше 4,6 млрд гривен", - написал он.

Кравченко добавил, что более 53 тыс. граждан воспользовались правом на налоговую скидку и получат 330 млн гривен из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 36 млн гривен.

В целом в прошлом году украинцы подали 170 тыс. деклараций и задекларировали 326 млрд гривен, что на 107 млрд гривен больше показателя 2023 года.

По итогам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 8,1 млрд гривен, военного сбора (ВС) - свыше 1,5 млрд гривен.

Крупнейшими суммами доходов, которые декларировали граждане в прошлом году, являются доходы за рубежом - 34,2 млрд гривен, наследство и дарение - 13,6 млрд гривен, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - 6,8 млрд гривен, инвестиционные доходы - 4,9 млрд гривен, другие облагаемые доходы - 4 млрд гривен и доходы от сдачи имущества в аренду - 3,4 млрд гривен.