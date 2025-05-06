ВОЙНА В Украине Обмен пленными: Украина вернула из вражеского плена еще 205 военнослужащих

2025-05-06 16:38

Украина и россия провели обмен пленными. Удалось вернуть 205 военнослужащих, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые парни и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и оборонцы всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены тюремной системой с единственной задачей: издевательства и уничтожение человечности", - написал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто работал над этим обменом и особенно отметил помощь Объединённых Арабских Эмиратов.

"Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем всё, чтобы вернуть каждого и каждую", - добавил президент.

В свою очередь Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет, что домой возвращаются три офицера, 202 солдата и сержанта: представители ВСУ, в том числе Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, сил ТрО, а также Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Освобождённые защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, на Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.

Сегодняшний обмен — уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения рашистов. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года освобождено 4757 украинских граждан.