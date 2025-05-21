Жизнь В пункте пропуска Медика на украинско-польской границе ввели временные ограничения

2025-05-21 16:41

В пункте пропуска на украинско-польской границе Медика из-за дорожных работ действуют временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации от польской стороны, в пункте пропуска Медика (направление въезда в Польшу, выезд из Украины) продолжаются дорожные работы на грузовой полосе - осуществляется укладка нового асфальтового покрытия.

В связи с этим возможно замедление оформления грузовых транспортных средств и автобусов. В настоящее время проезд грузовиков организован через автобусную полосу движения.

С украинской стороны пункта пропуска Шегини также продолжаются ремонтно-реконструкционные работы, что влияет на скорость движения транспорта.

Пограничники рекомендуют заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска, в частности: Нижанковичи, Смильница, Угринов, Грушев и Рава-Русская.