Политика Польские фермеры начали блокировать пассажирские автобусы на КП Медика – Шегини

2024-03-20 14:31

Польские фермеры начали блокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска Медика – Шегини. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"По предоставленной информации, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Организаторы таких действий блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, смежном с украинским пунктом пропуска Шегини", – говорится в сообщении.



Указано, что фермеры планируют пропускать только по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд. О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно.



"Просим перевозчиков и граждан, планирующих поездку через украинско-польскую границу, учесть эту информацию", - добавили в ГПСУ.