Политика Польские фермеры начали блокировать пассажирские автобусы на КП Медика – Шегини

2024-03-20 14:31

Польские фермеры начали блокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска Медика – Шегини. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По предоставленной информации, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Организаторы таких действий блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, смежном с украинским пунктом пропуска Шегини", – говорится в сообщении.

Указано, что фермеры планируют пропускать только по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд. О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно.

"Просим перевозчиков и граждан, планирующих поездку через украинско-польскую границу, учесть эту информацию", - добавили в ГПСУ.

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