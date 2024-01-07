Политика Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку пункта пропуска "Медика - Шегин"

2024-01-07 13:30

 

В Польше возобновили движение грузовиков по дороге в пограничный пункт пропуска «Медика – Шегини».

Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Государственную пограничную службу Украины.

«По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, вчера в 21.00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска «Медика – Шегини». Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме», – отметили в ГНСУ.

По состоянию на данный момент въезд в Украину перед пунктом пропуска «Медика – Шегини», согласно данным Госпогранслужбы, ожидают 650 грузовиков.

Напомним, ранее Рубрика сообщала, что польское правительство подписало соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной на одном из пунктов пропуска. Переговоры между чиновником и фермерами продолжались 17 часов. После этого подкарпатская воевода Тереза Кубас-Гул на пресс-конференции в субботу объявила о подписании соглашения между сторонами.

Что известно о блокировании польско-украинской границы фермерами

Напомним, что 23 ноября к протесту польских перевозчиков присоединятся фермеры. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

24 декабря польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика – Шегини", движение грузовиков возобновлено.

А уже 4 января нового года польские фермеры на территории Польши возобновили блокировку движения грузовиков напротив пункта пропуска "Медика-Шегини".

В этот же день заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, для украинских товаров польско-украинская граница не будет открыта, а эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным.

В ответ Европейская комиссия послала Польше письмо с требованием отменить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины.

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