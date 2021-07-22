Коронавирус Уже три области Украины не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина

2021-07-22 15:04

В Украине Киевская, Тернопольская и Херсонская области по эпидемическим показателям не соответствуют "зеленой" зоне. В этих регионах уровень динамики госпитализаций выше, чем должен быть в "зеленой" зоне.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, на Тернопольщине показатель динамики госпитализаций составляет 110%, хотя раньше он был в пределах 63,6% -88,9%. В Киевской области динамика уровня госпитализаций - 54,4%, а в Херсонской - 50,7%.

Норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию должна составлять не более 50%.

Однако для попадания областей в "красную" карантинную зону необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее чем два показателя. Поэтому пока Киевская, Тернопольская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.