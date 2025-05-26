ВОЙНА В Украине Зеленский заявил, что наращивать масштабы ударов по Украине рашистам позволяет безнаказанность

2025-05-26 14:39

Только ощущение полной безнаказанности позволяет россии не только наносить удары по Украине, но и постоянно увеличивать их масштаб. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Телеграм, комментируя рекордную атаку российских дронов в ночь на понедельник, 26 мая.

По его словам, ПВО и спасатели работали всю ночь. Большинство из задействованных россиянами 355 дронов - ударные "шахеды". География удара этой ночью – от Черниговщины до Хмельниччины, от Харьковской области до Одесской.

"Это была уже третья ночь комбинированного российского террора – ударные дроны и ракеты. Только ощущение полной безнаказанности может позволять россии наносить такие удары и ещё постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значимого военного смысла, но есть значимый политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", – отметил Зеленский.

По его мнению, как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе – силе США, Европы, всех наций, которые уважают жизнь, – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.

"На увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций. На игнорирование россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такой сильный порядок дня. россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсами их желание воевать", – резюмировал глава Украинского государства.

В свою очередь президент США Дональд Трамп жестко прокомментировал атаку на Украинуотметив, что "с бункерным что-то случилось".