Стали відомі головні питання для обговорення на зутрічі Зеленського з Трампом у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 21-23 вересня.
Серед головних тем він назвав морське та енергетичне перемир’я. Про це український лідер повідомив в ефірі під час візиту до Канади, пише Укрінформ.
За його словами, Україна готова до домовленостей про морське та енергетичне перемир’я. Він уже обговорював цю пропозицію з президентом США і планує повернутися до неї під час можливої зустрічі.
"Якщо путін не хоче повного перемир’я, то потрібне хоча б зернове й енергетичне", - сказав Зеленський, додавши, що такий формат підтримують багато країн.
Раніше Трамп закликав Зеленського припинити удари по нафтопереробних заводах на росії. За словами президента США, такі атаки спричиняють дефіцит дизельного пального.