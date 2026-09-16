Політика Стали відомі головні питання для обговорення на зутрічі Зеленського з Трампом у Нью-Йорку

2026-09-16 16:16

Президент Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 21-23 вересня.

Серед головних тем він назвав морське та енергетичне перемир’я. Про це український лідер повідомив в ефірі під час візиту до Канади, пише Укрінформ.

За його словами, Україна готова до домовленостей про морське та енергетичне перемир’я. Він уже обговорював цю пропозицію з президентом США і планує повернутися до неї під час можливої зустрічі.

"Якщо путін не хоче повного перемир’я, то потрібне хоча б зернове й енергетичне", - сказав Зеленський, додавши, що такий формат підтримують багато країн.

Раніше Трамп закликав Зеленського припинити удари по нафтопереробних заводах на росії. За словами президента США, такі атаки спричиняють дефіцит дизельного пального.