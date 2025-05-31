ВОЙНА В Украине Фрідріх Мерц заявив про оперативну передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

2025-05-31 08:28

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає можливим постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це напередодні повідомив телеканал ZDF.

"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер в ефірі телеканалу, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus.

За його словами, для цього знадобиться кілька місяців навчання українських військових.

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – сказав він.

Мерц підкреслив, що передача системи через півроку чи рік не принесе користі Україні сьогодні. Тому, за його словами, військова підтримка України вдосконалюється вже сьогодні.

Канцлер підтвердив, що Німеччина тісно координує свої дії зі своїми європейськими партнерами, деякі з яких вже поставили Україні крилаті ракети великої дальності.

Як відомо, останніми днями Мерц заявив, що дозволить Україні використовувати далекобійну зброю. А щодо подальших санкцій проти Росії, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський прибув у Берлін і провів зустрічі з канцлером Мерцем, президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер. Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.