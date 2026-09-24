Політика Фрідріх Мерц зберіг за собою посаду канцлера після провалу його партії на місцевих виборах

2026-09-24 10:32

Фракція ХДС/ХСС у Бундестазі підтримала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після невдалого результату його партії на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії. Про це пише Tagesschau.

На засіданні парламентської фракції депутати відкинули припущення про можливий внутрішньопартійний бунт проти канцлера. Заступник голови фракції Матіас Міддельберг закликав колег не допустити розколу. "Якщо ми зараз якось дозволимо роз’єднатися, то провалиться не лише цей уряд, а зрештою провалиться й ця країна", - заявив він.

Міддельберг наголосив, що уряд та його парламентська більшість мають продемонструвати здатність діяти разом.

За словами учасників засідання, Мерц підтвердив, що планує продовжувати урядові реформи. Серед пріоритетів - зміни у пенсійній системі та сфері догляду за літніми людьми. Частина цих планів водночас залишається предметом суперечок із коаліційною Соціал-демократичною партією Німеччини.

Нагадаємо, на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС вперше не подолав п’ятивідсотковий бар’єр і не отримав місць у земельному парламенті.

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