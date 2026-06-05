ВІЙНА В Україні Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Мадяра не заважати євроінтеграції України

2026-06-05 10:32

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра із закликом не використовувати спірні питання між двома державами як перешкоду для процесу вступу України до Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.



Згідно з даними видання, Мерц під час зустрічі наголосив, що суперечки щодо прав угорської національної меншини в Україні не повинні ставати на заваді європейській підтримці Києва. Він підкреслив, що єдність Євросоюзу є ключовою відповіддю на російську агресію, і наголосив на необхідності збереження солідарності та свободи в рамках європейської спільноти.



"Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче вирішити двосторонні питання, як-от права угорської меншини в Україні. Але це не повинно шкодити європейській підтримці України та заважати досягненню мети - формально відкрити переговори про вступ з Україною вже з першого розділу", - зазначив Мерц.



Петер Мадяр, у свою чергу, зазначив, що готовий до конструктивного діалогу і вважає можливим врегулювання питань, пов'язаних із правами угорської меншини в Україні, протягом короткого часу. Він також висловив намір найближчим часом зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським для пошуку спільних рішень.