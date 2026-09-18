Політика Рейтинг канцлера Німеччини Мерца впав до рекордних 14%

2026-09-18 08:21

Позиції Мерца похитнулися: у Німеччині зростають розмови про його можливу відставку, — пише впливове видання Politico.

Рейтинг канцлера ФРН впав до 14%, а CDU/CSU наразі мають близько 18–20% підтримки проти 27–29% у AfD.

Цієї неділі у Німеччині відбудуться вибори у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

У Мекленбурзі-Передній Померанії CDU зараз має близько 7%.

Невдалий результат може посилити внутрішньопартійні дискусії щодо майбутнього Мерца.

Мерц залишається прихильником продовження підтримки України, тоді як AfD виступає за зміну політики щодо росії та зменшення допомоги Києву.

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Політика

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