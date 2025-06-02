Мир Історична перемога ПСЖ в Лізі чемпіонів призвела до масових заворушень, пожеж, поранень та арештів

2025-06-02 16:05

Французький ПСЖ вперше в своїй історії став переможцем Ліги чемпіонів, вигравши головний клубний євротурнір у сезоні-2024/25.

Напередодні парижани у вирішальному поєдинку розібралися з міланським Інтером, оформивши найбільший розгром у фіналі - 5:0.

Після перемоги ПСЖ у фінальному матчі в ніч на неділю, 1 червня, у низці міст Франції спалахнули масові безлади та зіткнення фанатів з поліцією.

Агресія обернулася не лише сотнями затриманих і багатьма постраждалими, а й двома летальними випадками. Арешти в основному проводилися через погроми, вандалізм і безлади.

Згідно з останніми даними, як повідомляє Le Figaro, було затримано 559 осіб, з них 491 у Парижі. Під вартою залишаються 320 осіб, 254 - у Парижі.

Всього 192 людини отримали поранення, а двоє загинули. Було зафіксовано 692 пожежі, з них 264 транспортних засобів. Поранення отримали 22 співробітники сил безпеки, а також семеро пожежників.