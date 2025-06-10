Політика Виборча комісія Польщі перегляне записи, щодо неправильного підрахунку голосів на виборах президента

2025-06-10 14:45

Національна виборча комісія Польщі перегляне записи, що містять неправильний підрахунок голосів у деяких виборчих протоколах. Про це інформує PolskieRadio.

Міністр юстиції Адам Боднар зауважив, що таке засідання комісії є чимось надзвичайним, позаяк досі існувала довіра до виборчої системи. За його словами, виборча система є децентралізованою, і на місцевому рівні зазвичай все працювало добре.

"Виявилось раптом, що довіра підірвана, тож комісія мусить прийняти цей виклик. На мою думку, це означає більшу участь генерального прокурора. Прокурор є обов’язковою фігурою у справах про вибори, будь-які, а особливо президента", - пояснив міністр.

Питання про дійсність виборів Президента Республіки Польща вирішує Верховний Суд на основі звіту, представленого Національною виборчою комісією, та після розгляду заперечнь.

Вже кілька днів ЗМІ повідомляють про помилки, допущені деякими окружними виборчими комісіями. Члени комісії неправильно розподілили голоси. Повідомляють, що такі випадки траплялися у кількох комісіях.

Нагадаємо, перед другим туром виборів у Польщі Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської Конфедерації Славоміра Менцена. Одна з них - обіцянка не пускати Україну до НАТО, в обмін на підтримку в другому турі. Після цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Навроцього у державній зраді.