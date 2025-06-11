ВІЙНА В Україні Яким релігійним організаціям в Україні надали право бронювати від мобілізації - умови та нюанси

2025-06-11 14:46

Релігійним організаціям в Україні надали право бронювати від мобілізації священників. Однак не всі організації відповідають критеріям. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Україні .

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювання.

"Бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації", - йдеться в повідомленні.

За даними Сухопутних військ, лише 7736 релігійних організацій матимуть право на бронювання 100% священників. Усього в Україні 30 тисяч організацій.

Серед причин відмови:

  • зареєстровані після 26 грудня 2024 року
  • із місцезнаходженням на тимчасово окупованій території
  • невідповідність статуту
  • не внесені до реєстру неприбуткових організацій
  • не подали звіти
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