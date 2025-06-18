Політика Китай відмовився коментувати факт найшвидшого з усіх ядерних держав нарощення ударного арсеналу

2025-06-18 16:47

Китай не коментуватиме доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у якій ідеться, що КНР найшвидше з усіх ядерних держав нарощує свій арсенал ядерної зброї. Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Укрінформ.

"Китай у безпековій сфері відданий дотриманню стратегії самооборони", - сказав Ґо.

За словами дипломата, китайські ядерні сили призначені "виключно для самооборони" і його країна не прагне змагатися з іншими ядерними державами за володіння більшою кількістю ядерних боєголовок.

"Китай підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки, і не бере участі в гонці озброєнь", - заявив речник МЗС КНР.

Нагадаємо, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру опублікував доповідь, згідно з якою майже всі ядерні держави минулого року продовжували активно модернізувати свої арсенали. Найшвидше у 2024-му збільшувався ядерний арсенал Китаю, який на кінець року мав щонайменше 600 ядерних боєголовок або приблизно на 100 нових більше, ніж у 2023 році.