Економіка Китай запровадив суворі експортні обмеження проти найбільших американських компаній

2026-06-24 11:29

Міністерство торгівлі Китаю повідомило про запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для 10 суб’єктів із США, а також про виключення ще 46 американських компаній з участі в державних закупівлях, передає Reuters.

Зазначається, що Китай додав до свого списку експортного контролю компанії MP Materials та USA Rare Earth, а також вісім інших американських підприємств, які, за його словами, пов’язані з американськими збройними силами, у відповідь на те, що Вашингтон цього місяця наклав обмеження на кілька китайських компаній.

Ці заходи є відповіддю на "зловмисну практику уряду США" і були вжиті з метою захисту національної безпеки та інтересів, а також для виконання міжнародних зобов’язань.

"Організаціям та фізичним особам у будь-якій країні чи регіоні заборонено передавати або постачати товари подвійного призначення, що походять з Китаю, зазначеним суб’єктам", – йдеться у заяві, в якій також наголошується, що експортну діяльність слід негайно припинити.

Цей крок фактично означає повну заборону на експорт товарів подвійного призначення до зазначених компаній, що посилює правила, які раніше вимагали лише наявності експортних ліцензій.

За оцінками аналітиків, дії Китаю є здебільшого символічною відповіддю на список 1260H Пентагону, до якого увійшли китайські технологічні компанії, які, на думку американської сторони, надають допомогу китайським збройним силам.

В окремому повідомленні Міністерство фінансів Китаю заявило, що вирішило вжити заходів проти 46 американських компаній. Китайським покупцям тепер заборонено закуповувати будь-яку продукцію, вироблену цими компаніями, хоча підприємства, що фінансуються США та працюють у Китаї, все ще можуть це робити.