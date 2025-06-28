Курйози Засновник Amazon Джефф Безос вимушено переніс святкування весілля через протести мешканців Венеції

2025-06-28 13:34

Американський мільярдер і засновник Amazon та Blue Origin Джефф Безос разом із журналісткою Лорен Санчес були змушені змінити місце святкування весілля через протести мешканців Венеції, повідомляє Hola.

Хоча церемонія, як і планувалося, відбудеться в базиліці Сан-Джорджо Маджоре на однойменному острові, святковий прийом перенесли з історичної будівлі Scuola Grande della Misericordia в центрі міста до Арсеналу - на протилежному боці Венеції.

Причиною стали масові протести місцевих активістів, які виступили проти весілля мільярдера в історичному центрі. Вони створили рух під назвою No Space for Bezos - гра слів, що натякає як на космічний політ Санчес із компанією Blue Origin, так і на протест проти привласнення публічного простору.

Активісти Greenpeace розгорнули на площі Святого Марка гігантський банер із написом: "Якщо ти можеш орендувати Венецію для свого весілля, то можеш платити більше податків". Деякі протестувальники погрожували заблокувати канали надувними крокодилами, щоб завадити гостям дістатися до запланованого місця святкування.

Організатори висловили занепокоєння безпекою гостей, серед яких уже помічена Іванка Трамп із родиною. Через це локацію святкування вирішили терміново змінити.