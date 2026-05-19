Життя 16-річна донька британського боксера Тайсона Ф’юрі зіграла гучне весілля на острові Мен

2026-05-19 08:24

16-річна донька відомого британського боксера Тайсона Ф’юрі — Венесуела Ф’юрі — офіційно вийшла заміж за 18-річного боксера Ноя Прайса.

До вівтаря Венесуела прибула у супроводі батьків — Тайсона та Періс Ф’юрі, виїхавши на вінтажному Bentley.

Наречена обрала ефектну сукню зі 15-метровим шлейфом, але найбільше здивувала взуттям — білими кроксами замість класичних туфель.

Протягом святкування Венесуела змінила кілька образів. У неї було 18 подружок нареченої, а гостей розважав британський співак Пітер Андре.

Родина пригощала гостей шестиярусним тортом, який майже сягав стелі.

Особливу увагу привернув танець нареченої з батьком під хіти My Guy та My Girl гурту The Temptations. На святі також були присутні знімальні групи Netflix — кадри, ймовірно, покажуть у реаліті-шоу At Home With The Fury.

