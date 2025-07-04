Мир Весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції перетворилося на справжній фінансовий тріумф для модних брендів

2025-07-04 12:29

Весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес, що пройшло з розмахом у Венеції, перетворилося на справжній фінансовий тріумф - як для брендів, так і для міста. За даними видання WWD, подія принесла світовим модним домам загалом $222 мільйони завдяки згадкам у ЗМІ та соцмережах.

Абсолютним лідером став Dolce & Gabbana: сукня нареченої принесла бренду $14,5 мільйонів - більше, ніж цілий модний показ. Інші бренди також отримали значну вигоду:

Schiaparelli - $4 млн

Versace - $2,8 млн

Oscar de la Renta - $2,7 млн

Alexander McQueen і Dior - по $1,6 млн

На триденне святкування з'їхалися 200 знаменитостей: Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, Кардашьян-Дженнери, Іванка Трамп, Сідні Свіні та інші. Хоча захід викликав хвилю протестів серед венеційців, для економіки міста він став подарунком - надходження до бюджету склали 957 мільйонів євро.