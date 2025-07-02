Життя Україна запустила систему цифрового нотаріату у 40 дипломатичних установах країн світу

2025-07-02 14:46

Міністерство закордонних справ України запустило пілотний проєкт цифрового нотаріату у 40 дипломатичних установах світу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Facebook.

За його словами, відтепер українці за кордоном можуть подавати заяви на нотаріальні дії онлайн - через систему е-Консул.

Суть нововведення - автоматизація процедури. Раніше для оформлення довіреності або іншого нотаріального документа потрібно було кілька разів особисто відвідувати консульство та подавати всі необхідні документи в паперовому вигляді, писати заяву власноруч тощо. Все це забирало час, кошти, ресурси.

Усе можна зробити дистанційно, а до установи прийти лише для підпису готового документа.

Система працює наступним чином:

громадянин подає онлайн-заяву через е-Консул, завантажує документи та зразок довіреності

система перевіряє дані, формує нотаріальний документ і надсилає сповіщення про готовність

заявник записується в електронну чергу, приїздить до консульства для підпису й отримує документ

Послуга вже доступна в посольствах і консульствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

МЗС планує розширити цифровий нотаріат на всі дипустанови після оцінки пілотного етапу.