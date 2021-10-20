Политика Беларусь по требованию США закрыла свое Генеральное консульство в Нью-Йорке

2021-10-20 10:44

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке закрылось в соответствии с постановлением Совета министров страны, подписанном премьер-министром Романом Головченко. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале в среду, 20 октября.

"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)", – указано в документе.

Генконсульство ранее сообщило, что прекращает работу 21 октября по требованию американской стороны. Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генконсульства, включая Канаду, после закрытия дипучреждения смогут обращаться в посольство республики в США. МИД Беларуси выразил сожаление в связи с требованием Вашингтона закрыть генеральное консульство в Нью-Йорке.

Напомним, в августе на фоне возобновления американских санкций в отношении Беларуси МИД страны предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Также белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси.