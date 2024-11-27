Политика Сибига: Украина попросила Польшу отдать ей роССийское консульство в Познани

2024-11-27 16:48

 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства России в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.

Об этом сообщает Укринформ.

Детали: Министр сказал, что Украина заинтересована в получении в пользование помещения российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.

Прямая речь Сибиги: "Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей".

Он добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

  • Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: если Украина обратится по поводу использования недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в Познани, то Варшава отнесется к этому с "максимальной симпатией".
  • Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.
  • Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.
  • Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.

 

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