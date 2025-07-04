Мир В Іспанії загинув у ДТП зірка збірної Португалії та Ліверпуля Діогу Жота

2025-07-04 11:32

Футболіст збірної Португалії та Ліверпуля Діогу Жота загинув у ДТП на заході Іспанії. Про це повідомила газета Marca.

"28-річний португальський футболіст Ліверпуля Дієго Жота загинув рано-вранці в ДТП у провінції Самора. Аварія сталася на 65-му кілометрі траси A-52, поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що форвард Ліверпуля їхав разом зі своїм 26-річним братом Андре, також професійним футболістом. Він також загинув.

За свою кар'єру Діогу Жота грав за Вулверхемптон, мадридський Атлетіко, Порту та Пасуш де Феррейра. У 2020 році перебрався до Ліверпуля. У складі британського гранду Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни та Кубок англійської ліги.

Разом із збірною Португалії Жота двічі вигравав Лігу націй УЄФА.