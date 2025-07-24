45-річна старша сеста Серени Вільямс тріумфально почала виступ на турнірі WTA та встановила рекорд

Американська тенісистка Вінус Вільямс почала свій шлях на турнірі WTA 500 у Вашингтоні з тріумфу.
У віці 45 років спортсменка в першому раунді здобула перемогу над американкою Пейтон Стернс (№35 WTA) з рахунком 6:3, 6:4.
Зазначається, що Вінус стала найстаршою переможницею матчу на турнірах WTA з того часу, як у 2004 році це вдалося 47-річній Мартіні Навратіловій.
Для Вільямс це був перший одиночний поєдинок з березня 2024 року, а також перша перемога з серпня 2023 року.
У наступному раунді Вінус зустрінеться з польською тенісисткою Магдаленою Френх, яка на старті турніру подолала українку Юлію Стародубцеву.