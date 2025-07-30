ВІЙНА В Україні Зеленський підписав закон, який дозволяє брати до війська громадян віком 60 років і старше

2025-07-30 09:35

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким дозволено військову службу за добровільним контрактом для громадян віком 60 років і старше. Про це свідчить картка проєкту закону на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати погодження від Генштабу ЗСУ.

Так, громадяни віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, можуть бути прийняті на посади:

  • рядового, сержантського або старшинського складу;
  • молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Такі громадяни зможуть підписати контракт терміном на 1 рік, проте їм встановлюється випробування строком два місяці. Окрім того, контракт може бути перерваний зокрема у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування та через службову невідповідність.

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