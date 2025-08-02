ВІЙНА В Україні В Україні розширять добровільний "Контракт 18-24" за рахунок окремого напрямку – оператори дронів

2025-08-02 16:45

В Україні вирішили розширити добровільний Контракт 18-24 за рахунок окремого напрямку – оператори дронів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

"Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми – контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі", – написав він.

Шмигаль зазначив, що цей напрям має особливі умови, а головна з них – термін служби два роки.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

"Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%", – розповів міністр.

Крім того, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою Контракт 18-24.

"Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", – пояснив Шмигаль.

Подати заявку на Контракт 18-24 можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.