Спорт Український голкіпер Андрій Лунін попри усі чутки залишиться в Мадриді

2026-07-17 12:36

Український голкіпер Андрій Лунін, скоріше за все, залишиться в Реалі. Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з інформацією джерела, незважаючи на призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера, українець продовжить перебувати в розпорядженні мадридців.

Проте, роль Луніна залишиться колишньою: у новому сезоні основним воротарем і надалі буде Тібо Куртуа, а Андрій - запасним.

Дійсний контракт українця з Реалом триватиме до 2030 року, а бельгійця - до 2027 року.

Сам Лунін, навколо якого часто з’являлися чутки про його відхід з мадридського Реала, як стверджує AS, сам вирішив залишитися в клубі на тривалий термін. 

Крім того, Реал підтримував сім’ю українського воротаря після початку російської агресії проти України, що також вплинуло на рішення Луніна залишитися в Мадриді, адже він почувався в безпеці та відчував підтримку.

За інформацією джерела, незважаючи на свою роль резервного воротаря Куртуа, Андрій щасливий у Реалі, почувається комфортно на цій позиції та задоволений кількістю ігрового часу в матчах команди.

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