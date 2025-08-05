Спорт Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо хоче провести бої проти Девіса та Ромеро

2025-08-05 09:25

Шон Гіббонс, радник екс-чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO), висловився про майбутнє свого підопічного.

Він заявив, що 46-річний філіппінець хоче провести бої проти Джервонти Девіса та Роллі Ромеро.

"Є два імені, які люди хочуть побачити. Вони хотіли б побачити Джервонту Девіса, тому що вперше у своєму житті він був би великим бійцем. Це дуже цікавий бій.

Інший – це Роллі Ромеро за титул WBA. Це два бої, які, на мою думку, хочуть фанати, і це бої, які хоче Менні", - цитує радника DAZN.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 липня Пак'яо провів поєдинок проти Маріо Барріоса, який завершився внічию рішенням суддів. Маріо залишився чемпіоном світу.