Спорт Ексчемпіон світу в восьми категоріях Менні Пак’яо підтвердив переговори про показовий бій проти Василя Ломаченко

2025-11-01 09:32

Ексчемпіон світу в восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) підтвердив, що ведуться обговорення його боксерського поєдинку з Василем Ломаченком (17-3, 11 KO).

Цю інформацію повідомляє портал Seconds Out.

Пак’яо уточнив, що переговори про бій з Ломаченком перебувають в процесі, і це буде саме виставковий поєдинок, а не повноцінний.

"Переговори про виставковий поєдинок з Ломаченком тривають, це не буде справжній бій, а індивідуальний показовий", - зазначив Менні.

Нагадаємо, що раніше команда Ломаченка заявила про неможливість реалізації такого бою. Сам Василь зараз перебуває в Колумбії.