Спорт Неожиданно потерявший титул Райан Гарсия заявил о готовности в любой момент снова выйти на ринг

2025-05-05 09:36

Американский боксер-профессионал Райан Гарсия, выступающий в первом полусреднем весе, рассказал, с кем может выйти в ринг после поражения Роландо Ромеро.

По его словам, это может быть любой реванш - то ли опять-таки с Ромеро, то ли с Девином Хейни.

"Готов к любому поединку, какой только фаны захотят. Если они захотят, чтобы я снова дрался с Ромеро, пусть будет так. Если же будет высказано пожелание немедля снова встретиться к Девином Хейни - тоже никаких проблем не вижу.

Бой создается его стилем. Готов к этому и к любому сопернику", - цитирует Гарсию Fight Hub TV.