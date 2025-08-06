ВІЙНА В Україні Працівника ТЦК Одеси спіймали на продажу незаконних відсрочок від мобілізації

2025-08-06 11:28

Інспектору Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в Одесі повідомили про підозру за участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби. Про це інформує пресслужба ДБР.

ДБР викрило його співучасників раніше, у квітні 2025 року. Тоді про підозру повідомили співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку.

Посадовець запевняв потенційних клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов’язаних від служби. Схемою встигли скористатися десять ухилянтів.

Слідство встановило, що допомагав їм працівник Приморського РТЦК та СП. Також викрили організатора оборудки – непрацюючого мешканця Одеси, котрий мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи.

Відтак, організатору та працівнику Приморського ТЦК повідомли про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Окрім того, вживаються заходи для виявлення осіб, які скористалися послугами фігурантів.