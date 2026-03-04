ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 4 березня

2026-03-04 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Наразі в багатьохобластях України введено графіки стабілізаційних відключень світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІК:

Підгрупа 1.1 [3г 30хв]

13:30–17:00

Підгрупа 1.2 [3г 30хв]

13:30–17:00

Підгрупа 2.1 [3г 30хв]

13:30–17:00

Підгрупа 2.2 [3г 30хв]

13:30–17:00

Підгрупа 3.1 [5г 30хв]

08:00–10:00

17:00–20:30

Підгрупа 3.2 [5г 30хв]

08:00–10:00

17:00–20:30

Підгрупа 4.1 [6г 30хв]

10:00–13:30

17:00–20:00

Підгрупа 4.2 [8г 30хв]

08:00–13:30

17:00–20:00

Підгрупа 5.1 [3г 30хв]

10:00–13:30

Підгрупа 5.2 [3г 30хв]

10:00–13:30

Підгрупа 6.1 [3г 30хв]

20:30–24:00

Підгрупа 6.2 [3г 30хв]

20:30–24:00