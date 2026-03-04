На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше.
Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!
Наразі в багатьохобластях України введено графіки стабілізаційних відключень світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК:
Підгрупа 1.1 [3г 30хв]
13:30–17:00
Підгрупа 1.2 [3г 30хв]
13:30–17:00
Підгрупа 2.1 [3г 30хв]
13:30–17:00
Підгрупа 2.2 [3г 30хв]
13:30–17:00
Підгрупа 3.1 [5г 30хв]
08:00–10:00
17:00–20:30
Підгрупа 3.2 [5г 30хв]
08:00–10:00
17:00–20:30
Підгрупа 4.1 [6г 30хв]
10:00–13:30
17:00–20:00
Підгрупа 4.2 [8г 30хв]
08:00–13:30
17:00–20:00
Підгрупа 5.1 [3г 30хв]
10:00–13:30
Підгрупа 5.2 [3г 30хв]
10:00–13:30
Підгрупа 6.1 [3г 30хв]
20:30–24:00
Підгрупа 6.2 [3г 30хв]
20:30–24:00