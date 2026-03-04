ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 4 березня

2026-03-04 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Наразі в багатьохобластях України введено графіки стабілізаційних відключень світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

 ГРАФІК:

Підгрупа 1.1 [3г 30хв]
13:30–17:00

 Підгрупа 1.2 [3г 30хв]
13:30–17:00

 Підгрупа 2.1 [3г 30хв]
13:30–17:00

 Підгрупа 2.2 [3г 30хв]
13:30–17:00

 Підгрупа 3.1 [5г 30хв]
08:00–10:00
17:00–20:30

 Підгрупа 3.2 [5г 30хв]
08:00–10:00
17:00–20:30

 Підгрупа 4.1 [6г 30хв]
10:00–13:30
17:00–20:00

 Підгрупа 4.2 [8г 30хв]
08:00–13:30
17:00–20:00

 Підгрупа 5.1 [3г 30хв]
10:00–13:30

 Підгрупа 5.2 [3г 30хв]
10:00–13:30

 Підгрупа 6.1 [3г 30хв]
20:30–24:00

 Підгрупа 6.2 [3г 30хв]
20:30–24:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Дефіцит електроенергії в Україні знизився в кілька разів – ситуація в енергосистемі дозволяє пом’якшити графіки відключень

2026-03-04 16:46

Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 4 березня

2026-03-04 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 4 березня

2026-03-04 11:31

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 4 березня

2026-03-04 10:28

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Дефіцит електроенергії в Україні знизився в кілька разів – ситуація в енергосистемі дозволяє пом’якшити графіки відключень

2026-03-04 16:46

Майже три чверті українців готові схвалити будь-який мирний план, аби швидше припинити війну

2026-03-04 13:31

Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 4 березня

2026-03-04 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 4 березня

2026-03-04 11:31
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Дефіцит електроенергії в Україні знизився в кілька разів – ситуація в енергосистемі дозволяє пом’якшити графіки відключень 2026-03-04 16:46
Майже три чверті українців готові схвалити будь-який мирний план, аби швидше припинити війну 2026-03-04 13:31
Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 4 березня 2026-03-04 12:29
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 4 березня 2026-03-04 11:31