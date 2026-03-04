ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 4 березня

2026-03-04 09:32

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

м. ДНІПРО

з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
вул. Надії Алексєєнко: 108;
вул. Робоча: 75, 77
вул. Зимова: 1-12, 12А, 13-18, 20;
вул. Переможців: 31-39 (непарні), 40-47, 47А, 48-56, 58-62, 64-72 (парні);
пров. Зимовий: 1-6, 8.

