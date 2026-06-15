ВІЙНА В Україні Відкрито кримінальне провадження щодо інформації про порушення у Тернопільському ТЦК

2026-06-15 08:24

Прокуратура відкрила кримінальне провадження після повідомлень щодо порушень прав громадян у Тернопільському районному та міському ТЦК та СП, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Підставою стали результати моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, а також матеріали, надані Військовою службою правопорядку", - зазначили у повідомленні.

Під час візиту у приміщенні ТЦК перебували близько 28 осіб. 17 із них письмово повідомили про можливі порушення своїх прав.

Окремо встановили, що серед осіб були громадяни, які не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, особи з психічними розладами, а також громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку.

За результатами перевірки п’ятьох таких осіб звільнили.

Нині прокурори спільно зі слідчими перевіряють інформацію, встановлюють обставини перебування громадян у ТЦК, законність їх утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.

Нині вже опитали осіб, які повідомили про можливі порушення. Проводяться першочергові слідчі дії.