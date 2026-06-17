ВІЙНА В Україні Затримано підполковника ТЦК, який за грощі пропонував видалили інформацію про розшук із системи Оберіг

2026-06-17 10:33

Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Тернопільського районного ТЦК та СП, який за $2,5 тис. обіцяв допомогти військовозобов’язаному прибрати інформацію про розшук із системи Оберіг, інформує пресслужба ДБР.

За даними слідства, 37-річний підполковник переконував військовозобов’язаного, що може організувати видалення інформації про його розшук із баз даних через систему Оберіг.

Свої послуги посадовець оцінив у 2,5 тис. доларів. Працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання коштів.

Посадовцю оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нині правоохоронці перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб ТЦК та СП.

Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави.